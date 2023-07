A caccia di un nuovo centrocampista d’attacco, l’Inter tiene d’occhio i progressi di Elye Wahi. Si tratta sicuramente di un giocatore che sta brillando con il Montpellier

È un segreto che l’Inter abbia intrapreso una missione per assicurarsi i servizi del prossimo attaccante della sua linea di attacco. Di conseguenza, i finalisti della Champions League hanno in cantiere diversi candidati. In questa occasione, vale la pena di puntare i riflettori su un giovane talento.

Secondo le informazioni pubblicate da TuttoMercatoWeb, Elye Wahi (20 anni) è emerso come uno dei futuri candidati per il progetto lombardo. Il promettente attaccante ha già dato segni del suo potenziale con il Montpellier, dove nella scorsa stagione ha segnato 19 gol e fornito sei assist.

Elye Wahi piace all’Inter

Con una valutazione fino a 30 milioni di euro, il suo contratto con il club francese scade nel giugno 2025. Dopo Wahi, ha attirato l’attenzione delle potenze della Premier League, Chelsea e Arsenal. È entrato anche nell’orbita di Eintracht Francoforte, Bournemouth, Union Berlino e Lazio.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà quindi mettersi al lavoro con la ferma intenzione di anticipare l’acquisto dell’attaccante. Il Montpellier avrà sicuramente il coltello dalla parte del manico per quanto riguarda il destino della sua ala. Un Wahi che potrebbe dare una spinta ai nerazzurri per la prossima stagione, con Lukaku che ormai sembra essersi definitivamente allontanato dai radar. Il giocatore belga è diviso tra Juventus e Arabia Saudita, con i nerazzurri per nulla volenterosi di provare a prenderlo. Il giocatore dovrà decidere in fretta, intanto l’Inter sa già cosa provare a fare.