Walter Nudo e le problematiche per il Coronavirus: le parole dell’attore che hanno scatenato le polemiche

Ormai non si parla d’altro. Il nuovo Coronavirus sta attanagliando l’Italia intera e non solo. Qualcuno, compresi i personaggi noti, rispetta rigorosamente restando a casa, altri, invece si ostinano a restare tranquilli e ad uscire come se niente fosse. Nelle ultime ore, in particolare, ha fatto parlare molto l’atteggiamento di un noto attore italiano, Walter Nudo.

WALTER NUDO NON HA PAURA DEL VIRUS – Il noto attore italiano attualmente si troverebbe ad Orlando. Ha fatto delle dichiarazioni sui social che hanno lasciato tutti quasi senza parole. Ha sostenuto, infatti, che prenderebbe questo periodo come una ‘vacanza’. Proprio perchè l’uomo non si troverebbe in Italia attualmente ma ad Orlando, non sentirebbe dunque tutta la pressione che l’Italia sta vivendo. Peccato, però, nell’ultimo periodo anche il presidente Trump si sia accorto delle problematiche che il contagio sta portando e dunque sta prendendo delle decisioni sempre più drastiche proprio come in Italia.

WALTER NUDO: PER STRADA E SENZA MASCHERINA – Sui social si è mostrato dunque tranquillo mentre passeggiava per strada senza paura e soprattutto senza mascherina, guanti, nè alcun tipo di protezione! Questo atteggiamento non ha fatto altro che indispettire i fan che lo hanno criticato e accusato con commenti anche offensivi.

L’ INTERVENTO DI UN’INFERMIERA ITALIANA – Anche un’infermiera direttamente dall’Italia ha deciso di intervenire nel dibattito. Ci ha tenuto infatti a ribadire la gravità della situazione italiana e soprattutto gli ha ricordato che avrebbe dovuto avere più rispetto per la sua patria, nonostante in questo momento si trovasse altrove.

L’INFERMIERA è LA STESSA CHE LO CURò? – Molto probabilmente l’infermiera intervenuta nel dibattito sui social sarebbe la stessa che ha curato l’uomo lo scorso anno a causa di problematiche al cuore. E ci ha tenuto, ancora una volta a ribadirlo, ricordandolo all’uomo e invitandolo ad avere più rispetto.

WALTER NUDO: DA SEMPRE UN PERSONAGGIO AMATO – Walter Nudo, che ha vinto la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è sempre stato un personaggio particolarmente amato dai fan. Ed è per questo che appare strano leggere tante critiche nei suoi confronti, soprattutto in un periodo nel quale l’uomo si è allontanato dalla televisione italiana preferendo dare consigli sui social a chi lo segue.