Wanda Nara, accordo anti-tradimento per Mauro Icardi: aria di crisi?

La crisi coniugale tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere acqua passata grazie alla recente scoperta da parte della showgirl della sua malattia. Questo evento ha riconciliato la coppia, unita dal vincolo del matrimonio da ormai dieci anni. Nonostante ciò, Wanda Nara non ha dimenticato l’episodio della scappatella di Icardi con la modella Eugenia “China” Suarez, evento che li aveva portati vicino al divorzio nell’autunno del 2021. Per questo motivo, sembra che l’imprenditrice argentina si sia tutelata facendo firmare al marito un accordo milionario che prevederebbe un risarcimento record in caso di infedeltà.

Accordo anti – tradimento, di cosa si tratta

Questa notizia è diventata un argomento di grande discussione in Sudamerica, soprattutto considerando il prossimo debutto di Wanda Nara su Netflix con un nuovo format intitolato “Love Is Blind Argentina”, in cui sarà affiancata dal conduttore Dario Barassi.

Con il successo ottenuto a “Ballando con le Stelle” e l’uscita imminente di una nuova canzone il cui videoclip è stato girato in Brasile, Wanda è sempre più occupata professionalmente e, vista la sua lunga assenza da casa, sembra aver deciso di tutelarsi da possibili nuovi tradimenti imponendo a Mauro Icardi un accordo anti-infedeltà. Questo accordo, segreto e stipulato mesi fa, prevederebbe un risarcimento di circa cento milioni di dollari in caso di tradimento da parte del calciatore argentino.

La stampa argentina suggerisce che si tratti di una sorta di precauzione adottata da Wanda Nara per tutelare sé stessa e i suoi figli, in particolare le due bambine Francesca e Isabela, nate dalla sua relazione con Mauro Icardi. Si ipotizza che l’accordo anti-corna sia stato messo nero su bianco dall’avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld, che oltre a essere sua legale è anche una delle sue migliori amiche e che in passato si è occupata delle questioni legali della famiglia.

Sempre secondo le voci, Mauro Icardi avrebbe accettato senza resistenza l’accordo milionario, che verrebbe considerato un “risarcimento” nel caso di un eventuale divorzio causato da infedeltà. Al momento, la possibilità di una separazione tra Wanda e Mauro sembra essere remota, ma l’imprenditrice argentina avrebbe comunque voluto mettere dei paletti, rendendo costoso per il calciatore argentino l’eventualità di tradimento.