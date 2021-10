Wanda Nara, assunto investigatore privato: i messaggi di Icardi con Eugenia Suarez

La storia del presunto tradimento di Mauro Icardi nei confronti di Wanda Nara sta avendo dei risvolti non indifferenti. Pare che la moglie del calciatore abbia scoperto dei messaggi alquanto piccanti con Eugenia Suarez e fatto seguire da un investigatore privato.

DIVORZIO O PACE FATTA? – In questi giorni, Mauro Icardi sembra davvero voler recuperare il rapporto, stando ai contenuti pubblicati sui social. Una mossa chiara quella del calciatore, il quale ha addirittura abbandonato i suoi allenamenti al PSG per volare da Wanda a Milano e chiarire. Foto con dolci descrizioni, stories insieme e dichiarazioni d’amore, sui social sembrerebbe regnare l’armonia. Tuttavia, le cose non stanno proprio così.

Wanda sembrerebbe aver innalzato un muro, nessuna foto con il marito pubblicata o repostata, solo scatti con i suoi figli o con amiche. Poi la botta finale: una stories pubblicata in mattinata dove mostra la sua mano senza anello. Mauro così passa al contrattacco e smette di seguire su Instagram tutti tranne la moglie, la quale però non ha affatto ricambiato il suo follow. Una guerra sui social che però ha delle radici molto profonde.

MESSAGGI HOT E INVESTIGATORE PRIVATO – In Argentina sono convinti che i due si stiano separando, ormai sembrerebbe la palese. Eugenia Suarez, la donna che ha fatto perdere la testa ad Icardi, si è tirata fuori dalla situazione e ha concluso dicendo: “Se la vedano tra loro”. Secondo quanto riportato dal programma tv Los Angeles de la manana, la Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi: “Vorrei incontrarti in un bar in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”.

Wanda Nara, infatti, ha assunto proprio un investigatore privato per seguire i suoi movimenti, arrivando ad hackerargli il telefono. “I messaggi ci sono stati, ma tra di loro non c’è niente di serio. Non si sono mai visti” fanno sapere gli amici della coppia. “Wanda e Mauro non si separeranno” sono convinti.