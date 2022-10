Wanda Nara, continua il botta e risposta sui social con Mauro Icardi: il calciatore la mortifica

Continua sui social il botta e risposta tra Wanda Nara e Mauro Icardi, sempre più al centro dell’attenzione dei social. Nelle ultime ore a non passare inosservata è stata la rivelazione a cui si è lasciato andare il calciatore su Twitter davanti alle parole dell’ex opinionista del GF Vip.

LA RIVELAZIONE DI ICARDI – Dopo le tante insinuazioni e voci di corridoio, nelle ultime settimane Wanda ha deciso di annunciare la sua separazione con Icardi. Da lì i due si sono spesso lasciati andare a delle dichiarazioni sui social che hanno fatto parecchio discutere, tenendoli spesso al centro della cronaca rosa.

L’ultimo scontro lo hanno avuto oggi, dopo il commento della Nara su uno scoop tra lei e l’ex marito. Ciudad Magazine, un noto portale scandalistico, ha divulgato sul web la notizia che vede l’imprenditrice e il calciatore nuovamente insieme. Davanti a questa notizia, Wanda ha deciso di intervenire.

Attraverso Twitter, la donna ha voluto smentire la notizia su una presunta riconciliazione con Icardi: “Non ho niente da perdonare. Siamo separati. Grazie per non avermi contattata”.

Mauro, però, non è della stessa idea di Wanda Nara. Sempre tramite i social, lo sportivo ha così voluto replicare: “Separati nello stesso modo in cui sei stata in Argentina qualche giorno fa? Me lo segno. Siamo stati molto bene”.