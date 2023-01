Wanda Nara nel corso degli ultimi anni si è spesso resa protagonista per la sua travagliata storia d’amore con Mauro Icardi, noto calciatore ex attaccante dell’Inter. Nel corso delle ultime ore, però, ha dato il meglio di sé senza però rendersene conto inizialmente. Ecco cosa è accaduto.

Diretta Instagram hot

La modella e agente ha dedicato un po’ del suo tempo ai suoi follower con una diretta Instagram. La donna si trovava beatamente allungata sul suo letto con una canotta che probabilmente fungeva da pigiama. Ad un certo punto, però, la canotta si è spostata lasciandola con un seno completamente scoperto.

Wanda inizialmente non si è accorta della questione e ha continuato a chiacchierare come se nulla fosse. I follower connessi, però, si sono subito accorti dell’incidente hot e hanno iniziato a fare foto e registrare. Alcuni più corretti, invece, hanno avvertito la donna, la quale successivamente si è accorta del problema e ha concluso la diretta con un: “Porca put**na”.

Non è la prima volta che la donna mostra le sue nudità, ma non in questo modo e soprattutto non alla sprovvista. Pochi giorni fa, infatti, la modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto molto sexy in riva al mare e completamente nuda, con solo un perizoma.

“Da Wanda Nara a Wanda teta è un attimo” ha scritto un giornale argentino che ha riportato la vicenda. Insomma, senza volerlo Wanda ha regalato uno spettacolo senza precedenti per una bella fetta di follower.