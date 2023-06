Wanda Nara, duramente rimproverata: ha flirtato con un concorrente di Masterchef

Sembra proprio che ci sia ancora aria di crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A far pensare ciò è stato il comportamento dell’argentina, atteggiamento che le è costato il richiamo da parte della produzione di Masterchef Argentina. Cos’è successo?

FLIRT CON UN CONCORRENTE – A svelare l’inaspettato retroscena è stato Angel de Brito, il conduttore del talk show LAM. Attualmente al timone della conduzione di Masterchef Argentina, la Nara è finita nel mirino del gossip. Al centro della cronaca rosa non c’è solo Wanda, ma anche Juan Francisco Moro, un concorrente del programma televisivo.

La donna avrebbe flirtato con il giovane cuoco. Questo comportamento, come spiegato da Brito, non sarebbe sfuggito alla produzione del programma:

“La produzione di MasterChef Argentina avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po’ perché era tutto troppo evidente”.

Da quanto emerso, l’interesse di Wanda sarebbe ricambiato da Juan: “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui… Non è affatto una scena di gelosia”. Pubblicando una foto con il ragazzo, la conduttrice h così replicato: “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui..”. Che il comportamento della donna sia un tentativo di far ingelosire Icardi o con quest’ultimo è realmente finita?