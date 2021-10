Wanda Nara, è finita con Mauro Icardi: “Hai rovinato un’altra famiglia per una zo****a”

Nella serata di ieri, Wanda Nara ha infiammato il web con un gossip non indifferente. Pare che la donna si stia separando dal marito calciatore Mauro Icardi. La loro storia d’amore era nata quando la procuratrice decise di divorziare da Maxi Lopez per stare con Mauro, il quale era uno dei suoi più grandi amici. Adesso, pare che anche la relazione con Icardi stia vacillando, forse a causa di un tradimento.

“HAI ROVINATO UN’ALTRA FAMIGLIA” – Ieri sera, la donna ha pubblicato una stories in spagnolo che tradotta suonerebbe così: “Hai rovinato un’altra famiglia per una zo*****a”. Insomma, non proprio parole carine nei confronti del marito e della presunta amante, per questo la notizia è balzata sui social con una velocità estrema. Ma di chi sta parlando Wanda?

UNA GIORNALISTA CONFERMA LA SEPARAZIONE – A quanto pare, Wanda e Mauro si stanno davvero separando perché la donna lo ha confermato tramite messaggio privato ad una giornalista. La giornalista in questione è Chrismes de Ker, la quale inoltre ha rinnovato la sua solidarietà alla Nara. Chrismes, infatti, ha pubblicato un messaggio da parte della procuratrice in cui scrive semplicemente: “Me separé” che tradotto sarebbe “Mi sono separata”.

MAURO HA TRADITO WANDA? – Gli indizi sul presunto tradimento sono abbastanza chiari, non ci resta che aspettare eventuali conferme dai diretti interessati. Ma chi sarebbe la donna con la quale Icardi avrebbe tradito sua moglie? La donna si chiama Eugenia Suarez, ha 29 anni ed è soprannominata la China. Eugenia, inoltre, era un’amica della donna e della coppia, modella e attrice.

Durante la serata, Wanda ha smesso di seguire in contemporanea sia Mauro sia la Suarez e successivamente ha pubblicato quella frase nelle stories. Non contenta, pare che la donna abbia eliminato almeno 75 foto con suo marito dal suo profilo Instagram. Stando ad alcune fonti arrivate direttamente dall’Argentina, la Suarez non sarebbe nuova a questi comportamenti con uomini sposati. Sta di fatto che al momento non si hanno altre notizie.