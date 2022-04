Wanda Nara, è guerra legale contro Fabrizio Corona: “Ha inventato gossip e rovinato Icardi”

Il processo per diffamazione attualmente in atto vede al centro un articolo sul presunto tradimento dell'influencer e manager con Brozovic

Wanda Nara è contro Fabrizio Corona in tribunale, in particolare in un processo per diffamazione, per il gossip lanciato dal re dei paparazzi sul web su una presunta relazione della stessa con Brozovic.

Qualche anno fa, quando Mauro Icardi era un attaccante dell’Inter, si è diffusa una voce secondo la quale Wanda avrebbe tradito Mauro con Brozovic. E questo pare abbia creato una spaccatura nello spogliatoio dell’Inter.

Al centro del processo c’è l’articolo dal quale tutto è partito, quello di febbraio 2019 apparso sul sito The King Corona Magazine. Ebbene in tribunale Wanda ha negato ogni cosa e accusato Corona di aver inventato tutto:

“Non ho mai avuto una relazione con Brozovic. Nell’articolo si parla di chiamate e di messaggi con Brozovic, ma io non ho mai avuto il suo numero e non era neanche una persona che frequentavamo della squadra. Non ho capito da dove è nata questa storia”

La testimonianza di Wanda è andata avanti, perché ha parlato delle conseguenze per Icardi di questo gossip di Corona. “Sono iniziati i problemi per Mauro e lui ha dovuto cambiare squadra. L’Inter mi ha fatto pesare tanto questa sensazione. Mi hanno fatto pesare di essere una procuratrice donna che non è facile esserlo nel mondo del calcio. Questa situazione ha generato un grande disagio con i tifosi, il club e i dirigenti”

“A causa di questo articolo sono iniziati i problemi dentro il club e con la squadra. Si era iniziato a dire ‘Mauro deve cambiare squadra’, ‘Mauro deve cambiare procuratrice perché è una donna’. E non credo gli abbiano tolto la fascia di capitano per il suo rendimento”