Wanda Nara e Icardi nudi a letto, la foto è stata poi cancellata

Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a far discutere dopo il tradimento che il calciatore del PSG. La notte scorsa il ragazzo argentino ha pubblicato una foto piuttosto privata insieme a Wanda Nara. I due apparivano insieme a letto, nudi e stretti l’uno all’altra.

LA FOTO DI WANDA NARA E ICARDI A LETTO, POI CANCELLATA – Ciò che ha stupito di più è stata la didascalia messa sotto la foto appena citata: “Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!”, ha scritto Icardi.

Poi ha taggato Wanda e le ha chiesto: “Dove siamo? Non mi è chiaro”. Il tutto completato da faccine sorridenti. Insomma, mentre Wanda Nara si mostra arrabbiata sui social, non menzionando mai il marito, l’attaccante invece ci tiene a far sapere come stanno realmente le cose.

La rabbia della donna, quindi, sarebbe scomparsa da un giorno all’altro. E sarebbe stata lei, poi, a chiedere perdono a Mauro. Insomma i due stanno ancora insieme? La questione non è chiara, anche perché lei continua a dichiararsi single su Instagram e nei giorni scorsi sembrava piuttosto arrabbiata. A quanto pare non è così.

Bisogna anche tenere conto del fatto che la foto in questione è stata poi cancellata dallo stesso Icardi ed è scomparsa anche la storia successiva. Intanto ha anche smesso di seguire la moglie su Instagram. Si tratta di un avvenimento piuttosto bizzarro dato che nei giorni scorsi aveva scelto di eliminare tutti i seguiti e seguire solo Wanda.