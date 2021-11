Wanda Nara e Mauro Icardi, i retroscena sulla separazione: “Ormai la vedo solo come un’amica”

Sono sicuramente una delle coppie più attualmente chiacchierate del calcio: Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a far parlare di loro. E non solo per un grande sentimento che li lega (o li legava).

La crisi matrimoniale, la fuga di lei da Parigi, la minaccia di lui di lasciare il calcio, il divorzio già firmato sono fatti che li hanno visti coinvolti in prima persona, e che i due non si sono risparmiati dal raccontare sui loro social.

A far trapelare ulteriori particolari scioccanti, tuttavia, è stata Eugenia ‘China’ Suarez, 29enne attrice argentina non meno conosciuta di Wanda Nara in Sudamerica, che ha deciso dunque di fare esattamente quello che in questi giorni ha fatto la moglie di Icardi.

A saltare fuori sono stati anche i messaggi con cui l’attaccante del PSG ha ‘sedotto’ la Suarez: “Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c’erano conflitti. Ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene”, ha detto l’attrice.

“Prima ha risposto ad una Imstagram stories con la reazione della fiamma. Più tardi, senza che nessuno glielo avesse chiesto, Icardi ha iniziato a dire di essere in crisi con Wanda, che la vedeva solo come un’amica, nulla di più”, avrebbe detto la Suarez.