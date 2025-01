Wanda Nara, fa un passo avanti con Mauro Icardi: il calciatore le dà il due picche

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a riservare nuovi colpi di scena. Dopo mesi di accuse reciproche, scontri pubblici e nuove relazioni, sembra che Wanda stia cercando di riallacciare i rapporti con l’ex marito. Da parte del calciatore, però, non sembra esserci l’intenzione di fare un passo avanti con lei.

IL DUE DI PICCHE DI ICARDI – Secondo quanto rivelato dalla giornalista argentina Yanina Latorre, appena due giorni dopo aver ufficializzato la rottura con il rapper L-Gante, Wanda avrebbe chiesto a Icardi di tornare insieme per il bene della famiglia che avevano costruito in oltre dieci anni di matrimonio.

Ma la risposta di Mauro non è stata affatto quella che Wanda sperava. Icardi ha rifiutato categoricamente, dicendole che ormai è troppo tardi. “Dovevi pensarci prima”, ha ribadito, spiegando che non è disposto a tornare con lei dopo le umiliazioni pubbliche subite, tra la relazione con L-Gante e le indiscrezioni sulle chat e sui flirt di Wanda.

Questo rifiuto arriva in un contesto già segnato da una guerra legale tra i due. Wanda ha accusato Icardi di minacce, ricatti e di averle impedito di vedere le loro figlie durante le vacanze natalizie. A complicare la situazione, Mauro ha presentato in tribunale un documento in cui accusa L-Gante di essere una cattiva influenza per le bambine, sostenendo che il rapper sia violento e coinvolto in attività pericolose. La custodia delle figlie, Francesca e Isabella, è diventata un altro terreno di scontro, con Icardi che vorrebbe riportarle in Europa, mentre Wanda preferirebbe restare in Argentina, il paese che ama e dove è tornata a vivere stabilmente da alcuni mesi.

Nel frattempo, Mauro sta frequentando China Suarez, l’attrice con cui aveva avuto una relazione extramatrimoniale nel 2021, che aveva messo fine al matrimonio con Wanda. Recentemente, la Suarez ha passato del tempo con le figlie di Icardi, suscitando la rabbia di Wanda, che ha accusato Icardi di averla esclusa dalla vita delle bambine. Inoltre, Icardi avrebbe chiesto a China di organizzare la festa di compleanno di Francesca, il 19 gennaio, scatenando ulteriori polemiche.

La situazione tra Wanda e Mauro sembra quindi sempre più ingarbugliata, tra battaglie legali e sentimentali. Nonostante il desiderio di Wanda di riunire la famiglia, la risposta di Icardi rimane ferma: il ritorno di fiamma non sembra possibile, almeno per il momento. La vicenda continua a tenere i riflettori puntati sulla coppia, ma la strada verso una riconciliazione appare sempre più lontana.