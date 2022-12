Wanda Nara, finita davvero con Mauro Icardi: beccata con un uomo in auto

Nulla da fare, sembrerebbe davvero finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nonostante i due si stiano sforzando di mostrarsi felici e sereni, le cose non starebbero proprio così. La modella e agente di calcio è stata beccata con un uomo in macchina: ecco di chi stiamo parlando.

Wanda Nara con L-Gante in macchina: passione tra i due

La modella ha scambiato effusioni molto passionali con il rapper L-Gante in macchina: a mandare il servizio ci ha pensato il programma televisivo Socios del espectáculo. Confermata, dunque, la fine della relazione con il calciatore attualmente attaccante del Galatasaray.

I due, fino a qualche settimana fa, si sono mostrati insieme alle Maldive, ma mentre Mauro pubblicava solo contenuti di coppia, Wanda si è mostrata spesso sola. Il dubbio resta e in tanti credono che questa sia solo una montatura per far parlare di loro.

Relazione finita?

Tutto è partito l’anno scorso da un presunto tradimento di Mauro Icardi ai danni di sua moglie e madre dei suoi figli. Tradimento successivamente confermato e del quale si è parlato per mesi. Wanda, la quale ha lanciato la notizia bomba sui social ha successivamente perdonato il marito.

Questo perdono però sembrerebbe non essere bastato e i due si sono allontanati di nuovo. Non sappiamo se il suo flirt con il rapper L-Gante possa effettivamente tramutarsi in una storia d’amore, tuttavia è bastato per far scoppiare definitivamente la coppia.