Wanda Nara, gaffe sui social: pubblica una foto ma poi la cancella

Wanda Nara, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi, è finita nuovamente al centro del gossip per una gaffe fatta sui social. La donna, seguita da oltre otto milioni di follower, è molto amata ma anche tanto criticata. Vediamo cosa è successo.

GAFFE SUI SOCIAL – La moglie di Icardi si è resa protagonista di una gaffe sui social che non è passata inosservata agli occhi occhi dei follower. Nello specifico, la donna ha pubblicato uno scatto sexy con giacca bianca e top nero trasparente.

Il problema è che la trasparenza del suo outfit era davvero troppo eccessiva, motivo per il quale la donna ha dovuto cancellare la foto. Purtroppo, però, nel giro di poco tempo lo scatto ha fatto il giro dei social ed è finito su Twitter.

TRA FRANCIA E ITALIA – Nonostante Mauro Icardi giochi in Francia, la donna spesso si destreggia tra il nostro Paese e Parigi. Wanda ha avuto l’occasione di partecipare a diversi programmi calcistici come Tiki Take ma anche in reality show, in veste di opinionista, come il Grande Fratello Vip.

POLEMICHE – Tuttavia, la donna è spesso al centro di polemiche. L’ultima durante la quarantena, Wanda ha dichiarato di non avere tempo per sé poiché impegnata con i suoi figli in didattica a distanza. Queste parole hanno generato molte polemiche, soprattutto tra le mamme “meno fortunate” di lei.