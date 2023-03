Wanda Nara, hot su Instagram: il lancio del suo nuovo progetto

A Wanda Nara basta pubblicare anche solo una foto sui social per finire al centro del gossip. È quanto accaduto nelle scorse ore su Instagram, quando l’ex agente e modella ha pubblicato degli scatti e video molto provocanti per lanciare il suo nuovo progetto lavorativo.

Nuova linea di lingerie: frecciatine a Mauro Icardi?

La modella ha pubblicizzato sui social la sua nuova linea di lingerie, e chi meglio di lei per mostrare i suoi stessi capi? La donna, infatti, ha postato sul suo profilo degli scatti e video molto provocanti proprio per pubblicizzare i prodotti. In molti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di vedere una frecciatina a Mauro Icardi.

Nonostante i due sembrerebbero essere apparentemente separati, la stessa Wanda Nara ha rivelato a Francesca Fagnani nel suo programma Belve di essere ancora sposata con lui. La donna ha svelato che lei e Mauro sono ancora una famiglia.

I fan della coppia stanno cercando di comprendere quanto ci sia di vero in queste affermazioni, mentre i giornali scandalistici sono andati in subbuglio dopo aver sentito l’intervista. Qual è la verità? Non ci è dato sapere.

Sta di fatto che la donna si sta dedicando anima e corpo ai suoi figli e alla sua carriera. Da Belve ha infatti spiegato di voler continuare a lavorare in televisione, dunque la sua parentesi da agente sportiva potrebbe essere finita.