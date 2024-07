Wanda Nara, i motivi dietro la rottura con Mauro Icardi: parla l’avvocata

Come è noto da diverso tempo, è giunto al capolinea il chiacchierato matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Sulla loro separazione si è molto discusso, soprattutto sui possibili motivi che avrebbero portato a questa rottura. A tornare sull’argomento è stata Ana Rosenfeld, il legale della showgirl argentina, che ha svelato i motivi dietro la separazione.

“Lei ora pensa alla salute” – La love-story tra Wanda e Icardi è stata tra le più chiacchierate e seguite degli ultimi anni. Nonostante la rottura e la scelta di trascorrere le vacanze separati, da parte di entrambi ci sono stati dei piccoli segnali di riavvicinamento.

A parlare di questa chiacchierata separazione è stata anche l’avvocata della Nara in una recente intervista, svelando i motivi dietro questa dolorosa scelta. Il legale ha tenuto a sottolineare che ad oggi la sua assistita si sta concentrando sulla sua salute, dato che nei mesi scorsi è emerso che alla donna le è stata diagnosticata una forma di leucemia.

La Rosenfeld ha lasciato uno spiraglio aperto sulla possibilità di un ritorno di fiamma tra i due: “Wanda Nara ha fatto ogni cosa per far funzionare le cose tra loro, Mauro Icardi dovrebbe fare qualcosa per riconquistarla, dovrebbe cambiare atteggiamento. Non posso scendere nel dettaglio”.

Nonostante la separazione, il legale ha ammesso che il calciatore è stato al fianco dell’ex moglie quando a quest’ultima le è stata diagnosticata la leucemia: “Ma quando ci sono problemi di salute lo stress e il nervosismo si accumulano. Oggi Wanda preferisce mettere al primo posto il suo benessere fisico e mentale“.

Infine, l’avvocata ha spiegato l’attuale situazione tra Icardi e Wanda Nara: “Wanda e Mauro sono ufficialmente separati. Ognuno ha la libertà giuridica ed emozionale di vivere questo momento come crede. Se il divorzio dovesse essere ufficializzato sarà fatto in Italia perché è il loro ultimo domicilio giuridico”.