Wanda Nara – Icardi, nuovi dettagli: “La China avrebbe ricontattato il calciatore”

Il presunto tradimento di Mauro Icardi nei confronti della moglie Wanda Nara si è risolto con un perdono da parte della modella argentina. Tuttavia, ci sarebbero dei particolari ancora troppo trascurati che stanno circolando su Twitter. Vediamo cosa è successo.

IL PRESUNTO TRADIMENTO – Come ormai in molti sapranno, Wanda ha scoperto il tradimento del marito tramite alcuni messaggi. La persona in questione è Eugenia Suarez, chiamata anche la China. I due si sarebbero visti in un hotel alle spalle della Nara e una volta scoperto il tradimento, la modella è andata su tutte le furie. Tuttavia, pare che ad oggi abbia perdonato il marito nonostante per un paio di giorni non si sia fatta sentire o vedere.

NUOVI DETTAGLI – Su Twitter stanno circolando nuovi interessanti dettagli su questa vicenda. Stando ad alcuni commenti, la China ha inviato alcuni video molto intimi a cinque giocatori della nazionale argentina, tra i quali proprio Icardi e De Paul. Con Icardi si sarebbe incontrata in un Hotel e lui avrebbe eliminato il suo account Instagram perché dopo la crisi con Wanda ha ricevuto altri messaggi.

“La China Suarez avrebbe mandato dei video mentre si mas*urbava a 5 giocatori della nazionale argentina tra cui Icardi e De Paul. Con Icardi si sarebbero visti in un hotel. Lui avrebbe eliminato il suo account IG perché dopo la crisi con Wanda lei ha iniziato a riscrivergli” fa sapere questo utente. “Le mogli dei giocatori in questione avrebbero trovato i video sessuali della China nei loro cellulari. Una di loro si sarebbe separato e si sarebbe lucchettata su Instagram ma non si hanno notizie certe su chi sia” continua.

“China ha chiamato Yanina e le avrebbe detto che è ossessionata da lei e Yanina ha risposto ‘hai rovinato tre famiglie per la tua ossessione di provarci con i sposati, non sei una tr*ia sei solo una brutta persona’ e ‘si parla più della tua vita sessuale che della tua carriera’. Un amico della China ha chiamato Wanda e le ha detto che la China è stata con Icardi in un hotel di Parigi il 25 Settembre (Wanda era a Milano con la sorella). Icardi le avrebbe comprato il biglietto, ma negherebbe tutto.

Il cognato di Wanda (marito di Zaira) quel fine settimana sarebbe rimasto con Mauro a Parigi, ed era quindi al corrente dell’incontro con la China, anche se quando Zaira gli avrebbe chiesto spiegazioni a riguardo, lui avrebbe negato di esserne stato a conoscenza”. Insomma, il mistero si infittisce, qual è la verità?