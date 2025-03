Wanda Nara, urla disperate contro Icardi: “Aiutate le mie figlie, vi prego”

Wanda Nara e Icardi, nonostante abbiano divorziato e stiano con altre persone, non smettono di essere al centro del gossip. L’annuncio della separazione è arrivato verso la fine della scorsa estate. Da quel momento, tra i due ex coniugi è scoppiata la guerra.

La vincitrice di “Ballando con le stelle” ha vietato al calciatore di vedere le figlie, per diverso tempo. Ieri, il tribunale ha emesso a tal proposito la sentenza. Icardi potrà stare con le bambine, purché non vengano a contatto con le sua nuova compagna, María Eugenia Suárez Riveiro.

Il fatidico incontro non è andato, come sperato dal calciatore . I giornalisti del programma LAM hanno seguito da vicino la dinamica, che ha creato immediatamente molto scalpore. Nelle immagini trasmesse, c’è Wanda Nara che urla:” Aiutatele, vi prego”.

I commentatori dello show televisivo hanno raccontato: “Lui è andato a scuola a prendere le bambine, che però avevano anche i loro animali domestici, ma lui non li voleva. Così Mauro è andato al Chateau Libertador, dove vive la sua ex, per lasciare gli animali. Ma tutto ciò ha portato a della forte tensione e all’intervento della polizia e del servizio pubblico di emergenza sanitaria della città di Buenos Aires sulla scena.”

“Secondo quanto riferito, Icardi sarebbe diventato molto ansioso e agitato e si sarebbe addirittura chiuso in ascensore, cosa che avrebbe portato Wanda alla disperazione. La scena era orribile e ci stanno dicendo che uno degli assistenti sociali era lì. C’erano tre o quattro poliziotti. Mauro chiuso in ascensore con la figlia più piccola. Wanda Nara dall’altra parte, mentre urlava e piangeva.” Alla fine, il calciatore è fuggito via, senza le figlie; intimato dalla Polizia.