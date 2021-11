Wanda Nara, il divorzio con Icardi è una montatura? Il dubbio del web

Dall’inaspettato gossip che ha visto protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi sono passate settimane, facendo nascere non pochi sospetti nel popolo del web. Le dinamiche che si sono sviluppate rivelazione del presunto tradimento del calciatore con “China” Suarez, hanno fatto pensare che sia tutta una montatura. Cosa sta accadendo?

È TUTTA UNA MONTATURA? – A far scoppiare lo scandalo è stata proprio Wanda, confessando sui social il tradimento del marito con l’attrice argentina. Da quel momento, i movimenti social della coppia hanno fatto nascere una serie di sospetti da parte degli utenti di internet.

Sembrava, infatti, che Wanda fosse più sicura che mai di divorziare dallo sportivo. Solo nei giorni scorsi si parlava di divorzio imminente, con Icardi che aveva addirittura preso una pausa dai social. Qualcosa, però, pare esser cambiato. A spiazzare, infatti, è stato il gesto del calciatore.

Recentemente Mauro è tornato sui social, pubblicando su Instagram una foto insieme alla moglie. Ad accompagnare l’inaspettato scatto è la didascalia: “Ti amo”. Che tra i due sia tornato il sereno? La cosa ha iniziato a far sospettare i fan, tanto che molti hanno iniziato ad ipotizzare che si tratti di una montatura, un tentativo di attirare i riflettori su di loro.

Se in Argentina Icardi e Wanda Nara continuano ad essere al centro del gossip, in Italia è il contrario. Infatti, le chiacchiere su di loro non hanno fatto altro che scemare, finendo per far spostare l’attenzione su altre coppie o volti noti dello spettacolo. Come finirà tra i due? C’è un fondo di verità in questi sospetti?