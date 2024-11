Wanda Nara, in dolce attesa? La reazione di Icardi

Spuntano delle novità su Wanda Nara. L’argentina dice addio al suo matrimonio con il calciatore Mauro Icardi, escludendo qualsiasi possibilità di eventuali ritorni. Anzi, guarda al futuro, innamorata più che mai del rapper L-Gante e forse, in dolce attesa.

Seppur con alti e bassi, il giocatore del Galatasaray e la conduttrice hanno sempre lottato per tener unita la loro famiglia; questa volta, invece, sembra che siano arrivati definitivamente al capolinea. Già in passato, avviarono le procedure per il divorzio. Tuttavia, per amore dei figli, la coppia tentò di mettere nuovamente insieme tutti i pezzi. Le cose non sono andate come Icardi sperava. Wanda, infatti, ha chiesto di nuovo la separazione.

L’argentina attualmente è avvolta da una nube di polemiche e critiche. Recentemente, il calciatore ha subito un infortunio importante, a tal punto da sospendere la sua presenza all’interno del campionato per un lungo periodo. I fan della coppia si sono scagliati contro Wanda, accusandola di non aver mostrato alcun segno di vicinanza per l’ex marito.

Volendo allontanare queste voci, la conduttrice ha pubblicato gli screen delle conversazioni tra lei e Icardi. Nei messaggi, lo invita a non scoraggiarsi e ad operarsi in Italia, vista la bravura dei medici. Al contempo, nella chat in questione, si legge anche un altro messaggio che non è passato inosservato agli occhi dei followers. Mauro nel testo chiede un’altra possibilità. Dice di volerci provare ancora una volta, in nome dell’amore che i due, anni fa, si giurarono sull’altare. Wanda appositamente avrà lasciato il messaggio ben visibile?

Attualmente, l’argentina vive serenamente al fianco del rapper L-Gante, senza nascondersi. La coppia, che trasuda passione, ama pubblicare loro immagini. Nelle foto, i due si mostrano molto affiatati, amanti delle uscite serali e in compagnia dei figli di Wanda. La giornalista Yanina Latorre ha recentemente avuto modo di intervistare il cantante. Durante la loro conversazione, stando a quanto rivelato, il rapper le avrebbe confidato che Wanda è in dolce attesa. La coppia starebbe aspettando un bambino. La notizia ha fatto il giro del mondo ed è giunta anche a Icardi. Il calciatore, secondo alcune voci, avrebbe preso il primo volo disponibile e sarebbe atterrato a Buenos Aires nella loro casa.