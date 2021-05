Wanda Nara: la foto censurata e poi ripubblicata

Qualche giorno fa Wanda Nara ha pubblicato una foto su Instagram. Si tratta in particolare di uno scatto pubblicato davanti allo specchio in cui si mostra con una maglietta e un tanga.

La didascalia sotto riportava tali parole: “Mio marito mi ha appena detto che vuole trascorrere le vacanze a casa, cosa faccio con i miei bikini e con i miei programmi? A) Vai da sola; B) Lascialo in casa con i bambini; C) Ucciditi”. I suoi fan non sono riusciti a risponderle perché la foto dopo poco è stata cancellata.

Wanda Nara non ci sta e per questo ha deciso di ripubblicare la foto. Ha poi aggiunto una stellina per coprire le parti più intime. Ha poi aggiunto: “Questa foto è stata censurata. I motivi non li conosco, chi è stato? Le stesse che lottano per i nostri diritti come libertà e uguaglianza? Il mio no? E quello delle altre perché sì? Siamo nel 2021 oppure nel 1810… un bikini con una maglietta è da censura”.

Ha poi continuato dicendo: “Mi piacciono ancora le donne che hanno corpi spettacolari e molte volte mi congratulo con loro in privato o pubblicamente. L’invidia fra donna è una delle cose più brutte che noi stesse possiamo fare a noi stesse (aggressività, commenti, ecc..). Cominciamo a rispettarci a vicenda!”.

Insomma non sappiamo se a segnalare la foto di Wanda Nara siano state delle donne o qualche spam di Instagram. E’ risaputo che a volte il social tende ad eliminare alcune foto in automatico. Per vedere la foto clicca qui.