Wanda Nara, messaggi disperati: “Non posso tornare con Mauro”. E chiama Maxi Lopez

La storia del presunto tradimento di Mauro Icardi nei confronti di sua moglie Wanda Nara ormai è su tutti i giornali e social. I due si stanno facendo una guerra assai silenziosa sui social network ma la realtà sarebbe molto più complicata di come la raccontano sul web.

WANDA DISPERATA PER ICARDI – Chiaramente, dopo aver subito il tradimento, attualmente la modella e procuratrice è disperata e non sa cosa fare o come affrontare la situazione. Infatti, sui social Mauro condivide foto con la moglie e con tanto di dichiarazioni d’amore ma dall’altro lato tutto tace. Il calciatore sembrerebbe davvero pentito, tanto da aver stoppato i suoi allenamenti con il PSG per cercare di rimediare con la moglie.

In un messaggio vocale inviato alla giornalista della trasmissione argentina Los Angeles Mañana, la donna avrebbe ammesso la sua disperazione. “Piange disperatamente! È arrabbiata. Piange per tutte le cose che le vengono in mente” ha detto la conduttrice Yanina Latorre.

CHIAMATA A MAXI LOPEZ – La disperazione l’ha portata a chiamare il suo ex Maxi Lopez, con il quale ha avuto dei figli. Il calciatore, che vive a Parigi, ha risposto alla sua chiamata e ha preso in cura i suoi figli. Infatti, in questi proprio Maxi Lopez ha pubblicato sui social alcune foto con i suoi bambini.

La giornalista Latorre, inoltre, ha aggiunto che Wanda è rientrata a Parigi e attualmente si trova con un amico che lei presume sia Kenny Palacios, il suo parrucchiere. “Mi ha tradito, non posso tornare con lui…” avrebbe detto Wanda Nara nei vocali inviati alla giornalista. Mauro Icardi riuscirà a farsi perdonare?