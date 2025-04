Wanda Nara, nuovamente single: “Con quanti uomini sono stata? Si contano sulle dita di una mano”

Ancora una volta ad essere nel mirino del gossip è la vita sentimentale di Wanda Nara. A 38 anni, l’imprenditrice e showgirl argentina ha messo ufficialmente fine alla relazione con il rapper L-Gante, chiudendo così una parentesi sentimentale iniziata tre anni fa e già segnata da tensioni nei primi mesi del 2025. Nuovamente single, la donna ha parlato ai fan della sua nuova vita.

“Gli uomini con cui sono stata si contano sulle dita di una mano” – Dopo l’annuncio da parte del suo oramai ex fidanzato, la Nara ha tenuto a chiarire che a mettere un punto alla sua storia con L-Gante è stata proprio lei. In un programma della tv argentina, infatti, l’ex moglie di Mauro Icardi ha spiegato:

“Sono stata io a prendere la decisione di porre fine alla relazione. Ho pensato che fosse la cosa migliore per me, ma anche per entrambi. Sono stata io a dirgli che era finita tra noi”.

A detta di Wanda, però, il rapper non l’avrebbe presa bene, tanto da smettere di seguirla su Instagram. Davanti a questo gesto, alla donna non è rimasto altro che fare la stessa cosa. Nonostante tutto, però, la showgirl non ha nascosto il grande affetto che prova per l’ex fidanzato.

Sempre molto attiva sui social, Wanda Nara ha risposto alle risposte dei fan. Tra le tante domande, la Nara ha commentato con ironia ai tanti flirt che le sono stati attribuiti:

“Mi inventano situazioni che non ho mai vissuto con persone che non ho mai incontrato. Mi diverte comunque, ma gli uomini con cui sono stata nella mia vita li conto sulle dita di una mano, gli altri sono inventati… ma ora sono sola e forse passerò a contarli con l’altra mano… per ora non voglio niente. La pace di stare da sola con gli amici, i figli più grandi, i viaggi, i miei camerini solo per me, la mia casa è il mio luogo di pace… essere libera e dormire senza che nessuno controlli il mio telefono, senza che nessuno mi chieda dove vado, a che ora torno, senza facce lunghe se torno tardi dal lavoro, senza domande o un “Voglio cenare adesso”… è un altro livello di felicità che non conoscevo… uscire e rientrare senza dare spiegazioni a nessuno”.