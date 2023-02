Recentemente al centro dell’attenzione per la sua turbolenta storia d’amore con Mauro Icardi, Wanda Nara è ospite a Belve, il programma su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. La donna ha deciso di parlare del calciatore, con cui è tornato nuovamente insieme, mandando anche una frecciatina a Simona Guatieri, la moglie di Keita.

IL SUO RAPPORTO CON ICARDI – Domani sera, martedì 21 febbraio, andrà in onda Belve. Dato il successo riscosso, il programma sbarca in prima serata e avrà come ospite la Nara. Nonostante la puntata non sia ancora stata trasmessa, attraverso l’anteprima condivisa sui social è stato possibile avere un assaggio di ciò di cui parlerà Wanda.

L’ex volto del GF Vip è tornata a parlare del suo rapporto con Mauro, finito spesso nel mirino del gossip. Sembra che tra i due sia tornato il sereno, così come spiegato proprio da Wanda: “Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita”.

LA REPLICA ALLA GUATIERI – Ha poi colto l’occasione per parlare dell’ultimo gossip che l’ha vista come protagonista. Secondo alcuni rumors, Wanda Nara sarebbe stata corteggiata da Keita Baldé, l’ex giocatore della Lazio, sposato con la Guatieri. Davanti a queste voci di corridoio, la soubretta ha mandato una frecciatina alla moglie di Icardi.

La donna ha quindi deciso di rispondere all’attacco della moglie di Baldé: “A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna”.