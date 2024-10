Wanda Nara possibile ritorno di fiamma con Mauro Icardi,? Gli indizi sui social

Nelle ultime ore a finire nel mirino del gossip sono stati Wanda Nara e Mauro Icardi. Da quanto emerso sui social, infatti, sembrerebbe che ci sia un ritorno di fiamma per la chiacchieratissima coppia.

RITORNO DI FIAMMA? – La storia d’amore tra Wanda e Mauro ha avuto inizio nel 2014 e, tra molti tira e molla, è giunta ufficialmente al capolinea nel 2024. Ad annunciare la fine della relazione è stata la donna, che ha rivelato di voler separarsi dal calciatore. A confermare questa rottura sono state le segnalazioni che hanno visto la Nara in compagnia del rapper L-Gante.

Nonostante le recenti segnalazioni e le ultime dichiarazioni, sembrerebbe che tra i due ci sia un nuovo riavvicinamento. Come dimostrato sui social, Icardi è volato in Argentina dove si trovano Wanda e le loro figlie. Il calciatore ha condiviso una foto che lo ritrae al fianco dell’ex moglie, le figlie e il loro bassotto.

Se questo scatto può solo far pensare che i due abbiano deciso di mantenere i rapporti per amore delle loro figlie, a far accendere il gossip è stato un altro scatto condiviso sempre da Mauro. Sebbene sia scura e offuscata, l’immagine in questione mostrerebbe lo sportivo a letto insieme alla vincitrice di Ballando con le Stelle.

Un altro indizio che farebbe pensare a un possibile ritorno di fiamma è la frase che accompagna il tanto chiacchierato scatto: “Per te che leggi, per lui, per lei, per loro, per tutti…vi auguro la buonanotte”.