Wanda Nara, prima sfilata per la figlia Francesca Icardi a soli 5 anni

Qualche giorno fa aveva luogo la Milano Fashion Week, grande evento di moda, dove ha sfilato per la prima volta la figlia della modella/presentatrice televisiva Wanda Nara. Si tratta di Francesca Icardi ed ha solo 5 anni.

SGUARDO ALTO E PASSO DECISO – Approdare al mondo dello spettacolo spesso è difficile. Ma portare un cognome famoso può fungere da ottima spintarella per poter, a nostra volta, brillare come altri prima di noi. Questa è una situazione assimilabile a quanto successo sulla passerella di Milano. La giovanissima Francesca ha camminato, con lo sguardo alto e deciso nonostante l’età, portando gli abiti della stilista Elisabetta Franchi. Un abito molto elegante con la gonna in tulle, in stile ballerina, e un corpetto con dei fiori in rilievo. Il tutto di un bel rosa antico.

LA REAZIONE DELLA MADRE – La figlia di Wanda Nara e del marito Mauro Icardi, ha fatto una forte impressione sulla madre. Presente all’evento come spettatrice, nel momento in cui è comparsa Francesca non poteva che essere fiera della sua bambina. Ecco una didascalia, pubblicata insieme ad alcune foto che ne dimostrano l’orgoglio. «Prima Fashion Week per Francesca! Amore mio vai sempre avanti sempre così, sempre a testa alta dietro ai tuoi sogni. Troverai cattiverie, invidia e tanta difficoltà ma la tua grinta e decisione e soprattutto passione devono calpestare ogni ostacolo! Vai avanti e insegui i tuoi sogni». Che la giovane decida di seguire le orme della madre o meno, quella notte è nata una piccola star. Per vedere le foto dell’evento e della piccola Francesca, clicca qui.