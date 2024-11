Wanda Nara, pronta a condurre un noto programma italiano: “Mi sono commossa fino alle lacrime”

Il legame di Wanda Nara con l’Italia si fa sempre più forte. Nonostante abbia deciso di tornare a vivere in Argentina, la showgirl è pronta a fare il suo ritorno sulla televisione italiana grazie a una proposta di grande rilievo.

L’offerta prevede che Wanda assuma il ruolo di conduttrice, una carriera che sta già coltivando con successo nel suo paese natale. A rivelarlo è stata proprio la Nara, non nascondendo l’emozione per questa notizia.

PRONTA A CONDURRE IN ITALIA – Dopo aver partecipato a programmi come Ballando con le Stelle e L’Acchiappatalenti, Wanda è pronta a riprendersi un posto nella tv italiana. “Oggi ho ricevuto una telefonata molto importante per condurre un grande format mondiale in Italia – ha scritto su Instagram, emozionata – Mi sono commossa fino alle lacrime. Sono molto sensibile, lo so”.

Anche se non ha rivelato dettagli sul programma, le speculazioni sono subito fioccate. Tra le ipotesi più accreditate, c’è chi pensa che Wanda possa essere la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, format che dopo l’ultimo anno con Vladimir Luxuria non ha ancora trovato un successore ufficiale.

Un’altra possibilità, però, riguarda il Festival di Sanremo, in cui la Nara era stata già in passato citata, anche se senza reali sviluppi. In ogni caso, la showgirl sta cercando di farsi strada anche come conduttrice, una carriera che sta seguendo con determinazione, come dimostrano le sue recenti esperienze in Argentina, dove ha presentato programmi come Bake Off e Love is Blind.

LA TURBOLENTA VITA PRIVATA – La sua vita privata, però, continua a essere al centro dell’attenzione. Dopo la separazione definitiva da Mauro Icardi, con cui ha vissuto un lungo tira e molla, Wanda ha intrapreso una relazione con il giovane rapper L-Gante, una scelta che sembra aver ferito profondamente l’ex marito.

Icardi, infatti, non ha mai smesso di provare a riconquistarla, e le recenti polemiche tra i due sono diventate una nuova fonte di gossip. Si è parlato anche di una denuncia da parte di Wanda contro Icardi per un presunto episodio di violenza, sebbene lei stessa non abbia mai confermato azioni legali in tal senso.

Il divorzio tra Wanda e Mauro si complica ulteriormente con la questione delle figlie della coppia, Isabella e Francesca. Icardi, che ha vissuto con la famiglia a Istanbul, ha accusato l’ex moglie di aver portato le bambine in Argentina senza il suo consenso. La questione legale sembra destinata a evolversi, con Icardi che si prepara a fare valere i suoi diritti. Intanto, Wanda sembra cercare una soluzione più serena, anche grazie alla proposta televisiva che potrebbe aiutarla a concentrarsi su una nuova fase della sua vita.