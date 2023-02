Wanda Nara fa sempre più parlare di sé. La modella, agente e conduttrice ha svelato nelle ultime ore una proposta di lavoro molto particolare che le è arrivata in questi giorni. Per molti si è trattata dell’ennesima provocazione al suo ex marito Mauro Icardi, vediamo di cosa si tratta.

Proposta a luci rosse per Wanda Nara

La donna ha pubblicato nelle ultime ore delle foto mozzafiato che la ritraevano con un completino intimo in pizzo rosso. Nella didascalia la modella ha spiegato di aver ricevuto una proposta di lavoro dalla dirigenza di una piattaforma per contenuti per soli adulti. Il suo ruolo sarebbe quello di testimonial del marchio a livello globale, ma ha preferito non dare ulteriori dettagli.

“Sono stata contattata da una piattaforma, e mi hanno offerto di essere la loro testimonial mondiale” ha esordito la donna. “I miei impegni attuali me lo impediscono, però continueremo a parlarne più avanti. Adesso sono concentrata sulla conduzione di Masterchef Argentina, e su una pellicola per famiglie che richiede molto tempo” ha continuato.

Insomma, per ora non se ne parla ma Wanda non ha chiuso totalmente le porte in faccia a questo progetto. La donna, abbandonato il calcio, si è dedicata al mondo dello spettacolo e questa sarà solo una delle tante proposte sul tavolo.

Per molti si è trattato di una trovata per lanciare l’ennesima frecciatina al suo ex Mauro Icardi, con il quale ha avuto una rocambolesca storia d’amore terminata malissimo con un tradimento. A questo punto non ci resta che attendere.