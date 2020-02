Wanda Nara: replica alle dure parole del padre

Opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Wanda Nara è ormai divenuta un volto noto della televisione italiana. La moglie e manager di Mauro Icardi è finita al centro dell’attenzione dopo le dure accuse del padre. Andreas Nara, infatti, in un’intervista al giornale Caras, ha accusato la figlia di essere “una donna persa nella sua fama e nei suoi soldi”. A queste pesanti parole, l’opinionista ha deciso di replicare.

“Mio padre dalla parte di Maxi” – Wanda ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Chi, decidendo di cogliere la palla al balzo per replicare alle accuse del padre. Dalle dichiarazioni della donna, è emersa una versione totalmente diversa da quella riportata da Andreas. “È una storia molto lunga” spiega la donna, svelando che il padre aveva cercato di fare affari con Maxi Lopez, ex marito della figlia. Quando, però, lei si è separata con il calciatore, il papà di Wanda si è schierato dalla parte di Lopez. Inoltre, ha ammesso che non appena ha iniziato a frequentare Mauro, il padre ha iniziato ad andare contro la coppia.

RIVELAZIONI SU LOPEZ – Tornando sull’argomento Maxi Lopez, la Nara ha rivelato: “Sono due anni che Maxi non paga gli alimenti ai figli (io, per me, non ho chiesto niente)”. Riguardo suo padre, la donna ha concluso confessando di non parlare più con suo padre. “Come si può parlare così della propria figlia? Mauro conosce tutta la storia e a volte non concepisce tanta cattiveria. Per il resto della mia famiglia, comunque, io sono un orgoglio”. L’opinionista ha poi voluto rispondere alle accuse mosse dopo aver affermato che deve lavorare per mantenere i suoi figli. “Io sono convinta che si insegni tutto con l’esempio e nulla con le parole”, afferma. Wanda Nara ha poi rivelato il suo desiderio: che i figli abbiano una carriera, un lavoro e un’indipendenza. Vuole, inoltre, che sappiano quanto costa avere il denaro. Sebbene lei stessa ammetta di guadagnare bene, non si tira mai indietro quando si tratta di lavoro: “A fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi”.