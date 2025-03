Wanda Nara, sull’ex marito Icardi: ” Comportamenti che, un domani, potrebbero ferire i nostri figli”

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere sia in Argentina che in Italia, con nuovi sviluppi che alimentano la già accesa attenzione mediatica. La coppia, ormai separata da tempo, torna al centro del gossip per via di recenti dichiarazioni della showgirl, che gettano nuove ombre sul comportamento dell’ex marito.

LE PAROLE DELLA SHOWGIRL – Dopo un presunto intervento della polizia per calmare una situazione tesa tra i due, Wanda ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti direttamente sui social. In un post su X, ha parlato apertamente delle difficoltà che starebbe affrontando, accusando Icardi di aver più volte trascurato i figli, rifiutandosi di vederli per mancanza di tempo e, soprattutto, di non aver rispettato gli accordi economici presi in fase di separazione.

Ma non è tutto. L’imprenditrice ha anche rivelato che le figlie della coppia sarebbero rimaste turbate da alcuni episodi avvenuti in presenza del padre. Proprio per proteggerle, ha spiegato di evitare accuratamente che guardino la televisione o ascoltino interviste e dichiarazioni che potrebbero ferirle. “Non voglio che sentano certe cose, soprattutto quelle dette dagli avvocati di Mauro”, ha scritto.

Il momento che avrebbe segnato un punto di rottura, però, è legato a un video apparso su TikTok e mostrato a Wanda da uno dei suoi figli più grandi. Nel filmato, Icardi appare sereno, intento a giocare in un parco con un bambino che, secondo quanto raccontato, non è suo figlio. Il ragazzo, colpito dalla scena, avrebbe consigliato alla madre di non mostrarlo alle sorelline per evitare di farle soffrire.

Una situazione delicata, che Wanda ha deciso di portare all’attenzione di uno psicologo e del giudice incaricato del caso. “Sta facendo cose che non capisco e che io non farei mai. Comportamenti che, un domani, potrebbero ferire i nostri figli”, ha spiegato l’ex opinionista, sottolineando la sua preoccupazione per l’impatto emotivo che tutto questo potrebbe avere sulla famiglia.

Nel frattempo, Icardi, che solo poche settimane fa aveva ottenuto il permesso di vedere le figlie sotto la supervisione di esperti, potrebbe ora trovarsi nuovamente in difficoltà. Se le dichiarazioni di Wanda venissero prese in considerazione dal tribunale, il percorso verso un nuovo equilibrio familiare potrebbe complicarsi ulteriormente.