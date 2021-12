Wanda Nara, ultime bizzarre teorie sul tradimento di Mauro: il calciatore vittima di un incantesimo

Sebbene Mauro Icardi e Wanda Nara stiano attraversando un periodo difficile per via di alcuni problemi legali, in Argentina sono ancora al centro del gossip. Si continua a discutere del tradimento del calciatore nei confronti della Nara, rivelato sui social proprio dalla donna.

A spiazzare, però, non è tanto il fatto che ancora se ne parli, ma le teorie nate intorno al tradimento. Recentemente, infatti, si è parlato di una bizzarra supposizione che coinvolgerebbe anche la magia.

ICARDI VITTIMA DI UN INCANTESIMO – Se in Italia è da settimane che non si parla più del triangolo Wanda-Icardi-China Suarez, la stessa cosa non si può dire dell’Argentina. Lì, infatti, il gossip è ancora sulla bocca di tutti.

In svariati talk-show e programmi argentini, si è resa nota una teoria che vedrebbe il calciatore del Psg vittima di un incantesimo, un “amarre”, un legamento chiesto dalla stessa Suarez. A spiegarlo è stata una ragazza attraverso un video, svelando la ricetta di tale pozione:

“L’idea è di far giacere l’indumento intimo in una ciotola con dell’acqua e poi mettere quel liquido in un infuso. La persona che si sta cercando di sedurre deve berlo. In questo modo la vittima verrà ‘stregata’ dalla proprietaria dell’intimo femminile”.

Secondo questa stramba ipotesi, Mauro avrebbe tradito Wanda Nara a causa di una pozione. Non si sa quale sia il motivo che ha spinto il calciatore ha tradire la moglie, ma quest’ultima ha le idee chiare sulla Suarez. Su China, infatti, Nara ha ricordato che non si tratta della prima volta che la donna compie un tale gesto: “Non è il primo caso, la storia si ripete. La tua libertà finisce quando fai del male a un’altra famiglia, ci sono le mie figlie”.