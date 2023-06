Weah, la Juventus si avvicina

Il giocatore statunitense Timothy Weah si starebbe avvicinando alla conclusione di un trasferimento alla Juventus per 10 milioni di euro in estate

Dopo tre stagioni al Lille, tra cui una sensazionale vittoria del titolo francese, il 23enne sembra destinato a trasferirsi quest’estate. Con un anno di contratto ancora in essere, l’asso degli Stati Uniti potrebbe essere disponibile per un prezzo ridotto di 10 milioni di euro. Dopo aver suscitato l’interesse invernale del Siviglia, le opzioni estive di Weah sembrano ridursi a una scelta tra Olympique Marsiglia e Juventus.

Molto dipenderà da come i bianconeri decideranno di ricostruire dopo due stagioni senza trofei, che li lasciano a riflettere sul futuro del tecnico Massimiliano Allegri. Il club è stato condannato a una multa di 10 punti che lo priva della Champions League per la prima volta in oltre un decennio.

“Sono un fan del Milan”

Nonostante i recenti abbinamenti in ottica bianconera, il calciatore sembrerebbe preferire però un trasferimento a Milano sponda rossonera. Ecco cosa ha detto di recente: “Il Milan ha dato tutto a mio padre, abbiamo un grande rapporto con la città di Milano. Rispetto a mio fratello e mia sorella, io non ero ancora nato quando mio padre giocava nel Milan, ma la sua storia rossonera è incredibile. Il suo passato al Milan è fantastico, il Milan è un grande club, è la storia della mia famiglia. Sono felice di quello che ha fatto”.

Poi continua: “Il Milan è il mio cuore, il club ha dato tutto a mio padre e alla mia famiglia. Quindi è normale avere un certo legame con i club in cui ha giocato mio padre. Guardando i video su YouTube, ci si rende conto dell’impronta che hanno lasciato nella storia del calcio”. E ancora oggi lui parla spesso dei suoi ex compagni e amici, tutto questo è impresso nella mia mente. Papà è stato grande al Milan. Un giorno potrei giocarci? Non mi piace parlare troppo del futuro anche perché in questo momento sono concentrato sul Lille. Voglio solo aiutare la squadra e lavorare sodo, poi vedremo. Nessuno sa cosa succederà in futuro”.