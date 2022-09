Web marketing: cos’è e come può aumentare il fatturato delle aziende

Chi pensa al mercato come quel gruppo di persone che si rivolge al suo negozio, oppure alla reception della sua azienda, forse non ha bene in mente quanto il potenziale pubblico di qualsivoglia attività sia stato allargato da internet. Il mondo virtuale, infatti, è diventato un’enorme vetrina. Al suo interno ci sono proposte di ogni tipo, con la particolarità rispetto alla realtà fattuale che il confronto è diretto, immediato e facile d’attuare, limitando – e molto – coloro che in questo spazio non ci sono ancora entrati.

L’abitudine dei più a informarsi attraverso il pc di casa, il computer del lavoro oppure il telefonino rende indispensabile essere on-line. Chi non c’è, di fatto, sarà progressivamente tagliato fuori dalle principali strade del commercio, con la conseguenza che la clientela finirà per contrarsi, eccezion fatta per professioni di nicchia che, per il loro stesso prodotto, hanno nell’unicità il tratto distintivo.

Si tratterà, anzi già si tratta, di eccezioni. Per gran parte di chi vuole competere sul mercato, qualunque esso sia, la presenza in internet è fondamentale, irrinunciabile, necessaria. Per farlo, è bene non ridursi a soluzioni fai da te. Farlo, infatti, significa spesso fare un buco nell’acqua. Senza la necessaria preparazione, infatti, anche i migliori propositi della vigilia sono destinati a fallire miseramente. Un consulente di web marketing , in quest’ambito, è la miglior soluzione praticabile per non farsi trovare impreparati.

Il sito internet, da solo, non basta

Avere un sito internet non è più sufficiente. Basta dare un occhio ai motori di ricerca, infatti, per comprendere immediatamente quanto sia complesso destreggiarsi nel mondo del web, pieno com’è di proposte più o meno concorrenziali rispetto all’ambito di nostro interesse.

In questo contesto, alla domanda “web marketing cos’è?” diventa tutto sommato semplice dare una risposta. In estrema sintesi, e senza entrare troppo nei particolari nel mestiere, si tratta di una professione atta a tracciare ed eseguire strategie commerciali nel mondo virtuale.

Così semplificata, l’attività di un esperto di web marketing potrebbe a prima vista sembrare facile. Non è raro, non a caso, che siano molti coloro che con l’improvvisazione tipica di chi non conosce ciò che fa si approcciano a questo comparto con estrema leggerezza.

Mai ricetta fu più sbagliata. Affidare a persone magari anche volenterose e affidabili, ma tuttavia non all’altezza dal punto di vista tecnico, lo sviluppo del nostro commercio on-line è un errore strategico che potenzialmente potremmo pagare caro.

Il cosiddetto internet marketing, infatti, è un’attività specialistica e, come tale, abbisogna di conoscenze e capacità che non possono essere improvvisate. Chi certe dinamiche non le conosce difficilmente può ottenere risultati nel mondo del web; la concorrenza, del resto, è tanto importante da non lasciare troppi margini di incertezza.

C’è un’unica ricetta, e va perseguita. Se il sito è performante, le strategie adeguate e il segno grafico in grado di colpire, il futuro dell’attività di sviluppo partirà nel giusto modo. Così non fosse, però, è probabile che il progetto finirebbe per fallire poco dopo essere iniziato, a tutto vantaggio della proposta commerciale che si ha in mente di sviluppare.

Consulenti all’altezza del compito assegnato

Per definire il web marketing cos’è, insomma, bisogna partire dal luogo in cui l’azione si esplicita, ossia il mondo del web, lo spazio internet, e poi riflettere a quello che il termine marketing porta con sé, vale a dire le tecniche che consentono a un prodotto di essere conosciuto all’utente finale, allo scopo di essere venduto.

Da questo semplice abbinamento appare chiaro quanto l’aspetto tecnico si mischi a quello tecnologico in senso stretto, così come del resto i siti che si occupano di queste tematiche raccontano dalle loro pagine.

Per agire nel comparto del marketing, dello sviluppo commerciale e della pubblicizzazione su internet c’è insomma l’assoluta necessità di conoscerne i meccanismi alla base. Un approccio artigianale, questo così come in altri contesti, non avrebbe senso, finendo per minare alla base l’operatività del sistema nel suo complesso.

Ecco dunque che la possibilità di farsi affiancare in questa delicata fase da tecnici del settore, esperti che abbinino le competenze comunicative alle conoscenze degli strumenti tecnologici, è la strada maestra per raggiungere risultati nel presente e nel futuro.

Far crescere la percezione del prodotto è la via; aumentarne le vendite, invece, il fine ultimo.