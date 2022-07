Werner accostato a Juventus e Milan, ma…

Timo Werner è insistentemente accostato alla due squadre italiane. La Juventus nelle scorse settimane ha ricevuto un’offerta dal Chelsea in cui il giocatore compariva

Timo Werner sembra poter lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato. Il giocatore è vittima continua di accostamenti a big europee, con anche alcune italiane accostate all’attaccante tedesco.

Il Chelsea lo aveva offerto alla Juventus per arrivare a Matthjis De Ligt, salvo poi arrendersi, ma ora il giocatore sembrerebbe poter finire comunque in Serie A. Infatti, il giocatore avrebbe voglia di collezionare presenze e di farsi trovare pronto per il mondiale in Qatar di fine anno. Il calciatore, però, costa troppo e le due squadre interessate non sembrano voler spendere per lui.

Juventus e Milan si tirano indietro

Le due italiane sono Juventus e Milan, che però non sembrano intenzionate a spendere troppo per l’attaccante tedesco. Il giocatore finirebbe per far panchina da entrambe le parti e pare difficile possano pagare 35/40 milioni per una riserva.

Nelle ultime settimane il giocatore si è visto perfino affiancato a voci di ritorno in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che potrebbe prenderlo per sostituire Sebastian Haller dopo il brutto malore del calciatore. Il Chelsea non sembra però disposto a cedere a tutti i costi, anche perché con l’addio di Lukaku e la presenza in rosa solo di Broja – in uscita – e Batshuayi che non convince non sembrano esserci alternative. Anche se Tuchel ci ha abituati anche a mettere Havertz come falso nueve, cosa da non dare per scontata nel caso in cui non arrivi un attaccante a Londra.