West Ham ancora aperto per Zakaria, McKennie aspetta l’offerta dell’Aston Villa

La Juventus sta lavorando molto sul mercato in uscita e sta cercando di vendere sia Denis Zakaria che Weston McKennie in Premier League

Entrambi i giocatori non sono stati convocati da Massimiliano Allegri per la tournée pre-campionato negli Stati Uniti e sono chiaramente in uscita da Torino quest’estate, non facendo parte del progetto del capoluogo piemontese.

Zakaria ha trascorso la scorsa stagione in prestito con il Chelsea, ma ha faticato ad avere un forte impatto tra gli infortuni e l’incertezza del club, mentre Weston McKennie ha trascorso la seconda metà della stagione in prestito al Leeds United, che ha subito la retrocessione in Championship.

Le ultime sul mercato bianconero

Come riportato da Tuttosport, la Juventus spera di mandare Zakaria al West Ham in prestito con obbligo di riscatto, con una clausola di circa 18-20 milioni di euro. Gli Hammers non sono disposti a pagare una cifra così alta e pare stiano valutando la possibilità di acquistare Leon Goretzka del Bayern Monaco.

Nonostante la distanza, i contatti tra i due club restano aperti e la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane. McKennie non è interessato a trasferirsi al Galatasaray, ma sarebbe disposto a raggiungere sia l’Aston Villa che il Borussia Dortmund. La Juventus è in attesa di un’offerta accettabile e vuole circa 25 milioni di euro per il centrocampista americano. La Juventus punta a cederli entrambi entro la fine del mercato, provando a mandarli via al prima possibile per monetizzare e, eventualmente, prendere altri giocatori al loro posto. La mancata presenza in Europa cambia, dunque, le carte in regola per i bianconeri.