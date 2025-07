West Nile, sintomi e prevenzione: le linee guide dell’ISS

È deceduta la donna di 82 anni, ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per virus West Nile, malattia infettiva tramessa dalle zanzare. Davanti a tutti i casi che si sono registrati dall’inizio dell’anno, l’Istituto Superiore di Sanità ha reso nota una circolare per il personale sanitario e per la popolazione su come prevenire e riconoscere la malattia.

COME AVVIENE LA TRASMISSIONE? – La febbre West Nile è una malattia provocata dal virus West Nile, appartenente alla famiglia del Flaviviridae. La trasmissione avviene attraverso uccelli selvatici, zanzare e, molto più raramente, tramite trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. Si tratta di una malattia diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

QUALI SONO I SINTOMI? – La maggior parte delle persone infette non manifesta nessun sintomo. Due casi su dieci, però, il virus può causare febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età della persona.

Nel caso degli anziani e dei soggetti più fragili la i sintomi possono essere più gravi. I sintomi più gravi, che si manifestano in circa un caso su 150, includono febbre alta, cefalea intensa, debolezza, disorientamento, tremori, disturbi visivi, torpore, convulsioni, paralisi e coma.

COME PREVENIRE – Non esiste ancora un vaccino contro la febbre West Nile, perciò la prevenzione resta l’unico strumento efficace. È fondamentale ridurre l’esposizione alle punture di zanzare, utilizzando repellenti, indossando abiti coprenti all’aperto (soprattutto all’alba e al tramonto) e installando zanzariere alle finestre. È inoltre importante eliminare i possibili focolai di proliferazione, svuotando regolarmente vasi e contenitori con acqua stagnante, cambiando spesso l’acqua nelle ciotole degli animali e tenendo le piscinette in verticale quando non sono in uso.