WhatsApp, in down la versione web: cosa sta succedendo?

È da questa mattina che diversi utenti stanno segnalando di star riscontrando problemi con l’utilizzo di Whatsapp. Non sembra il consueto “down” che coinvolge l’app sullo smartphone, ma è la versione web.

IN DOWN LA VERSIONE WEB – Come si legge sui social da questa mattina, sono in tanti a star riscontrando problemi con la versione web dell’applicazione di messaggistica, accessibile tramite browser all’indirizzo web.whatsapp.com.

In molti si sono lamentati di non riuscire ad utilizzare l’applicazione tramite browser, problema confermato anche da Downdetector. Il rinomato sito che monitora il funzionamento delle applicazioni, ha mostrato come il disfunzionamento sia diffuso in tutta Italia.

Da quanto emerso su social come X (ex Twitter), il problema è stato riscontrato anche fuori dall’Italia. Al momento, però, non è ancora noto il problema che ha scatenato questa anomalia.

L’app di messaggistica di Meta, WhatsApp, non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sull’accaduto, ma il disservizio risulta esteso e non circoscritto a una singola area geografica.