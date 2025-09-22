Whatsapp, nuova funzione: i promemoria per i messaggi

Nel nuovo aggiornamento di Whatsapp nella sua versione 25.25.74 per iOS, disponibile su App Store, è presente una nuova e interessante funzione. Si tratta di un promemoria di notifica dei messaggi.
NUOVA FUNZIONE – Già presente per Android, la rinomata applicazione di messaggistica ha deciso di estendere questa funzione a tutti gli utenti. Si tratta di Remind me, che permette di impostare un promemoria specifico per i messaggi.
Nel dettaglio, l’applicazione dà ora la possibilità di impostare avvisi specifici per specifici messaggi, dando così l’opportunità all’utente di ricordarsi il messaggio in un secondo momento.
Per poter impostare questa nuova opzione, è necessario selezionare il messaggio, tenendo premuto finché non compare in alto la barra delle opzioni e qui cliccare i tre puntini. Si dovrà poi scegliere l’opzione Remind me.
Quando è impostato un promemoria su Whatsapp, appare una piccola campanella accanto al messaggio. Una volta notificato, il promemoria si elimina automaticamente. Il tutto avviene unicamente sul dispositivo del destinatario, ossia chi riceve il messaggio e imposta la funzione.