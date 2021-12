Wijnaldum, il PSG potrebbe cederlo in prestito e la Juventus osserva

Georginio Wijnaldum potrebbe lasciare momentaneamente Parigi in prestito, su di lui anche la Juventus e le Inglesi

Il Paris Saint Germain sta condizionando, ormai da anni, l’intero mercato dei trasferimenti calcistici a livello mondiale. Tra colpi multimilionari e trattative a zero, i Francesi si sono sempre distinti per l’acquistare vendendo sempre poco. L’ultima tra queste operazioni è quella che ha visto arrivare in Francia l’Olandese Georginio Wijnaldum.

Il giocatore sta trovando un buon minutaggio in questa stagione, andando perfino a rete in più di un’occasione. Stando alle voci di mercato, però, per lui si potrebbe aprire l’ipotesi di un prestito. Il giocatore, nonostante le tante partite giocate, non ha convinto pienamente e ora per lui potrebbe aprirsi nuovamente il mercato.

L’Olandese volante tra Inghilterra, Francia e Italia

Il Paris Saint Germain ha strappato il centrocampista avanzato a zero quest’estate, dal Liverpool. Battendo addirittura la concorrenza di Barcellona, Inter e Juventus.

Ora che si apre al prestito, i bianconeri sarebbero nuovamente interessati al poter avere il classe ’91. Il giocatore potrebbe offrire più soluzioni offensive, che di certo non dispiacerebbero alla squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Sul giocatore però non ci sarebbe solo la compagine di Torino, con svariate squadre Inglesi che farebbero carte false pur di arrivare a strappare il talento Olandese dalla Ligue 1. Arsenal, Everton, Tottenham, West Ham, Leicester e Aston Villa tra le interessate.

Di certo un numero impressionante di squadre, in cui di certo il talento di Wijnaldum potrebbe essere espresso al meglio. Il calciatore conosce bene la Premier League, ma una nuova avventura in Serie A non è assolutamente da escludere.