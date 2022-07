Wijnaldum, la Roma ora punta ad averlo

Il calciatore olandese è in uscita dal PSG. Wijnaldum sembra essere il prossimo possibile colpo per la società giallorossa

Dopo l’arrivo di Dybala, manca ormai solo l’annuncio, la Roma sembra essersi incentrata sull’acquistare un centrocampista. L’obiettivo è dare almeno un altro innesto o due a José Mourinho e sembra esserci una nuova presa di posizione.

La Roma, infatti, sembra pronta ad accellerare con il Paris Saint Germain per arrivare al profilo di Georginio Wijnaldum. Il calciatore olandese è in uscita dai francesi, che potrebbero agevolare la trattativa con la Roma. I giallorossi sono preoccupati per l’oneroso ingaggio, ma sembra esserci più di una possibilità per l’ex Liverpool.

Aiuto tra capitolini?

I francesi potrebbero garantire un prestito alla Roma e in questi giorni si parla della possibilità che sia o gratuito o addirittura con diritto di riscatto. In entrambi i casi, i giallorossi potrebbero ricevere un aiuto dai parigini. Il Paris Saint Germain, infatti, potrebbe pagare circa il 50 % dello stipendio dell’olandese, che al momento percepisce circa 9, 7 milioni di euro annui nella capitale francese.

Nel caso in cui ci fosse una clausola per l’acquisto, la Roma potrebbe ottenere un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro che però tra un anno potrebbe tranquillamente trattare a ribasso avvicinandosi alla scadenza. Il giocatore olandese, infatti, ha un contratto con i francesi fino al 2024. Resta da definire se la Roma voglia puntare tutto sul giocatore ex Liverpool, che non ha particolarmente incantato nell’ultima stagione. Su di lui a Gennaio c’era anche la Juventus, che sembra – per ora – aver virato su altri obiettivi.