Wijnaldum, la Roma punta a trattenerlo senza pagare

Georginio Wijnaldum sarà uno dei tanti loanees del Paris Saint-Germain che torneranno nella capitale francese al termine della stagione. La Roma vuole ritardare questo ritorno

Il Corriere della Sera ha recentemente riportato, citando fonti, che la squadra di Serie A sta cercando di prolungare il prestito di Wijnaldum nella capitale italiana dal PSG. Tuttavia, il centrocampista ha ancora un anno di contratto al termine di questa stagione. Di conseguenza, la Roma vuole che il PSG prolunghi il contratto di Wijnaldum per facilitare un ulteriore anno di prestito.

Il recente recupero del 32enne dalla frattura della tibia e il lento ritorno in campo hanno probabilmente influenzato la titubanza della Roma a far scattare la clausola di opzione di acquisto sul prestito del centrocampista.

Le ultime sulla trattativa

Se il PSG si adeguerà e prolungherà Wijnaldum, forse la Roma dovrà farsi carico al 100% del suo stipendio nella prossima stagione. Tuttavia, se un altro club apprezzerà quanto mostrato dal veterano dopo l’infortunio, la società capitolina potrà cederlo in estate.

La Roma dovrà convincere il PSG a farsi carico di un altro anno, dato che la squadra italiana può rifiutare l’opzione di acquisto per la prossima stagione e i giganti francesi sono costretti a pagare Wijnaldum quando non sarà più a disposizione. Intanto il giocatore ha parlato di alcuni retroscena sul suo arrivo in estate: “Sentivo che mi volevano davvero e che Mourinho voleva che giocassi molto. E anche nel gruppo erano contenti di me. Ho provato la stessa sensazione quando sono tornato dall’infortunio“.