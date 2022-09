Wijnaldum, la Roma tratterà per uno sconto con il PSG

L’olandese è attualmente fermo per infortunio. Wijnaldum e la Roma potrebbero comunque proseguire insieme in futuro, con il PSG disposto a concedere sconti sul riscatto

Georginio Wijnaldum ne avrà almeno fino a febbraio con il suo infortunio, ma intanto la Roma inizia a pensare se riscattarlo o meno. A gennaio ci sarà un incontro con il Paris Saint Germain per discutere l’eventuale riscatto, con la possibilità di uno sconto.

L’olandese ha giocato appena 12 minuti con la maglia giallorossa, mostrando comunque buon calcio. Purtroppo la rottura della tibia è avvenuta quasi per caso, con il calciatore che comunque inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Grossi sorrisi

Se il riscatto può essere abbassato, ad abbassarsi non è il morale del calciatore. In un ultimo video pubblicato sui social Wijnaldum si mostra sorridente, con il gesso tolto e un rientro che sembra avvicinarsi.

L’olandese, infatti, si vede allenarsi su una cyclette con un rientro però previsto per febbraio minimo, massimo marzo 2022. La Roma per sostituirlo ha dovuto acquistare Mady Camara, che per ora ha collezionato appena 50 minuti con la maglia giallorossa. Il guineiano non sembra aver convinto particolarmente, per ora, e dovrà essere valutato attentamente nei prossimi mesi.

Intanto Wijnaldum conta i giorni che lo separano dal rientro in campo, con la voglia di fare di chi non gioca da troppo tempo. L’inizio della stagione sembrava sorridergli, con un pre campionato di fuoco che è riuscito a mostrare tutto il suo talento. Ora lo aspetta un faticoso ritorno in condizione, per una Roma che vuole ritornare a giocare l’Europa che conta.