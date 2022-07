Wijnaldum-Roma, ora si prova a chiudere. Spunta l’alternativa

Wijnaldum si avvicina alla Roma, con quest’ultima che si sarebbe già premunita sondando un’eventuale alternativa all’olandese del PSG

Georginio Wijnaldum si avvicina, giorno dopo giorno, al giallorosso della Roma. Il calciatore olandese e il club capitolino continuano ad avvicinarsi, con trattative incessanti con il Paris Saint Germain.

Il Paris Saint Germain sembra aver abbassato le proprie pretese economiche negli ultimi giorni, chiedendo un prestito con obbligo di riscatto da 10/15 milioni almeno, rispetto ai 20 di cui vi abbiamo già parlato. Il problema resta l’alto stipendio del calciatore, che percepisce a Parigi circa 9.7 milioni di euro. Continua ad esserci una trattativa per provare a far pagare almeno il 50 % del totale al club parigino, ma filtra ottimismo.

L’alternativa è in Serie A

I parigini potrebbero anche provare a chiedere il cartellino di Zalewski alla Roma, eventualità che i giallorossi non vorrebbero minimamente toccare. Nel caso in cui, infatti, si arrivasse alla rottura tra le due parti ci sarebbe un altro profilo pronto al posto di Wijnaldum.

I giallorossi potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il Bologna per arrivare a Schouten. Per il classe ’97 il Bologna chiederebbe tra i 10 e i 12 milioni di euro, ma i felsinei starebbero cercando di rinnovare e blindare il giocatore. Il contratto è in scadenza nel 2024, però dovesse arrivare un’offerta pari o vicina a quella richiesta i rossoblu potrebbero anche cedere a cuor leggero. L’ipotesi che la trattativa con il Paris Saint Germain deragli c’è, dato che Tiago Pinto starebbe spingendo per avere un diritto di riscatto, anziché un obbligo.