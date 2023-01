Wijnaldum, slitta il rientro con la Roma

Secondo calciomercato.com starebbe slittando nuovamente il rientro di Wijnaldum con i giallorossi. Il calvario dell’olandese non sembrerebbe finito

Secondo calciomercato.com sembrerebbe avvicinarsi il rientro in campo di Wijnaldum, che però potrebbe slittare nuovamente. Il giocatore olandese continua ad essere fermo per la rottura della tibia rimediata ad inizio stagione e sarà disponibile solo da febbraio in poi.

Il giocatore sembra spingere per il rientro, ha voglia di fare, con la Roma che lo aspetta e spera possa essere un valore aggiunto per questa seconda parte di stagione. Intanto, si aspetta.

Cosa dice calciomercato.com

“A 5 mesi dalla frattura alla tibia è arrivato il momento dell’ultimo giro di orologio per Gini Wijnaldum. Un recupero lento, più lento del previsto a causa della scelta di non operarsi che ha protratto i tempi di circa un mese e mezzo. Wijnaldum da dicembre si allena tutti i giorni. Nonostante si tratti di frattura composta la precauzione, però, è comunque alta e dopo una visita in Olanda si è deciso di aspettare ancora un po’.

RITORNO – Probabile che Gini torni a lavorare coi compagni a febbraio. E non è esclusa una presenza con la Primavera per ritrovare il ritmo partita. La speranza è vederlo in campo l’11 a Lecce. Ma potrebbe volerci anche qualche giorno in più. Dopo la trasferta in Salento mancheranno 16 partite di campionato, 2 sicure di Europa League e altre eventuali. Un totale di circa 20 match in cui l’olandese dovrà dare quel cambio passo a centrocampo che Mourinho chiede da tempo. In base al rendimento si discuterà poi il futuro col Psg.”