Will Smith, a Hollywood si parla di divorzio da Jada Pinkett: “Uno dei peggiori divorzi nella storia”

La relazione di Will Smith con Jada Pinkett ormai è sulla bocca di tutti, soprattutto dopo il ceffone tirato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar. Dopo la dura decisione dell’Academy di bandire l’attore per dieci anni, arriva un’altra stangata per lui: un probabile divorzio dalla moglie.

Un ceffone costato caro

Caro gli è costato il ceffone tirato davanti a tutta la sala e in diretta mondiale a Chris Rock dopo la battuta fatta sulla moglie Jada. Will Smith, attore famosissimo internazionale, è finito sulla bocca di tutti e l’Academy ha deciso di punirlo cacciandolo dall’Academy per almeno dieci anni. Adesso, però, è in arrivo un’altra stangata per l’attore a livello sentimentale: pare che sua moglie sia pronta per il divorzio.

A Hollywood già si parla di divorzio

Una fonte ha rivelato a Heat Magazine che la coppia potrebbe ben presto divorziare. Questo divorzio costerebbe molto caro all’attore, il quale dovrebbe condividere il suo patrimonio di 350 milioni proprio con Jada.

“Le cose non andavano bene già in passato e ad Hollywood lo sapevano tutti. Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile, hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena. Parlano addirittura di divorzio. Questo sarebbe uno dei peggiori divorzi nella storia del mondo dello spettacolo, che andrebbe a protrarsi persino di più di quello tra Angelina e Brad Pitt. Will ovviamente non vorrebbe che accadesse, ma ormai non avrebbe più molto da perdere” si legge.

Le parole di Jada Pinkett sul tradimento

Nel 2020, la moglie di Will Smith dichiarò apertamente di averlo tradito con il rapper August Alsina: “Ho avuto una relazione con August. All’inizio era una cosa leggera. Con il tempo, però, ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento. È stata una relazione, assolutamente. Provavo molto dolore, ero distrutta”.

Sorprendente la risposta dell’attore, il quale apparentemente sembrerebbe aver accettato il tradimento: “Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore. Mi sono fatto aiutare da un mental coach per avere la consapevolezza che ho raggiunto adesso. Così ho superato i pregiudizi e gli ostacoli della società e della morale cristiana. Questo sia per ciò che ha fatto mia moglie, che per i pensieri che ho io. All’inizio pensavo fosse una cosa orribile. Poi ho ripulito la mia mente e ho capito che era giusto essere me stesso. Giusto pensare che Halle fosse attraente. Non mi rendeva una persona cattiva pensare che Halle fosse bellissima, anche se sono sposato”.

Ma ancora più sorprendente la reazione della figlia Willow: “La monogamia è superata e ti costringe al tradimento. È meglio essere onesti e avere relazioni aperte con più persone. Il poliamore invece è la chiave per la libertà”.