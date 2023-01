William Boving, nome nuovo per l’attacco del Napoli

Il Napoli avrebbe messo i propri occhi su Boving dello Sturm Graz per il futuro. Il calciatore potrebbe arrivare la prossima estate

Archiviato l’interesse per Armando Broja, che non lascerà Londra per andare in Italia, il Napoli si starebbe gettando su altri obiettivi. Il calciatore albanese era rimasto al Chelsea per migliorarsi, tanto che aveva lasciato alcune dichiarazioni forti sul suo futuro.

“Se ne parla sempre. In estate mi sono concentrato solo sul prepararmi per la stagione e mostrare all’allenatore cosa posso fare. Non ero molto sicuro di cosa stesse succedendo fuori. Vedo il Chelsea come un’enorme opportunità per me. Questo è il mio club sin da ragazzo. Voglio fare del mio meglio e dare il massimo per entrare nella formazione titolare. Per me, è un grande trampolino di lancio: guardo dove ero la scorsa stagione e dove sono ora. Questo è il mio obiettivo: migliorare. Non ci sono molti club migliori del Chelsea per imparare“. Queste le sue parole, anche se ora una sua permanenza appare difficile. La rottura del crociato potrebbe costringerlo ad un rilancio altrove.

Il Napoli pensa ad un altro giocatore

Boving sarebbe il profilo nuovo per l’attacco partenopeo. Il classe 2003 dello Sturm Graz ha già stupito in Europa League contro la Lazio con una doppietta e ora potrebbe ritrovarsi a sbarcare già dalla prossima stagione in Italia. A parlarne anche Mondonapoli.it, che ha riportato le informazioni di Sky:

“Questo pensiero ha fatto puntare l’attenzione di Giuntoli su Ounahi, mediano dell’Angers, che il Napoli segue da mesi ma che il Mondiale ha fatto conoscere a tanti club( essendo stato lui uno dei protagonisti del Marocco) e dunque su di lui si può scatenare un’asta che allontanerebbe il Napoli. Nelle ultime ore si è parlato di un suo trasferimento in Premier, ma secondo Sky il Napoli è fiducioso su Ounahi, avendo il gradimento del giocatore, anche se l’operazione non è chiusa“.