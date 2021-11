Witsel, a Gennaio possibile assalto della Juventus? La posizione di Allegri

Witsel, giocatore del Borussia Dortmund, torna di moda per il centrocampo di Max Allegri. Possibile assalto dei bianconeri a Gennaio

La finestra di calciomercato è attualmente chiusa, ma le squadre già guardano al rinforzarsi. La Juventus ha problemi a centrocampo e di certo i continui infortuni non aiutano Massimiliano Allegri a comporre lo scacchiere, con un giocatore come Witsel che farebbe comodissimo. Ecco quindi che arriva in aiuto la sessione invernale di Calciomercato, definita da anni ormai come il mercato di riparazione. Quello dove le squadre puntellano quel poco che gli serve o si preparano per futuri colpi estivi.

La Juventus, in tal caso, guarda alla stagione corrente. Il centrocampo non è decisamente il reparto tra i più forniti nonostante l’arrivo di Locatelli quest’estate. Molti giocatori della metà campo bianconera non rendono come sperato e numericamente manca qualche innesto.

Ecco quindi che la Juventus torna sul giocatore belga, vecchio pallino della dirigenza. Il calciatore è in voga in casa bianconera da almeno 10 anni e nonostante l’età sembra convincere sempre più un suo possibile arrivo.

Un Belga per Allegri

Ad uscire potrebbe essere Ramsey, che tra voci di rescissione e possibili piste dalla Premier League si vede ormai lontano dal progetto bianconero.

Axel Witsel potrebbe divenire dunque un colpo low cost per la Vecchia Signora. Il giocatore è in scadenza di contratto con i tedeschi del Borussia Dortmund.

Su di lui ci sarebbe, come per Ramsey, il Newcastle. Il giocatore però gradirebbe di più la pista italiana. La posizione di Allegri è chiara: è un profilo che lo alletta, ma per ora la trattativa sarebbe in Stand-by viste le richieste esose di ingaggio.