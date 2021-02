X Factor: Daniela Collu ha una relazione con Frenetik?

Stando ad alcuni indizi che ha riportato Very Inutil People, Daniela Collu starebbe frequentando Daniele Mungai, in arte Frenetik. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

DANIELA COLLU E FRENETIK STANNO INSIEME? – Daniela Collu è una blogger, una conduttrice e un’autrice radiofonica. E’ nota soprattutto per il blog denominato Stazitta, ma anche per aver sostituito Cattelan nella conduzione di X Factor quando si era ammalato di Coronavirus.

I due si sarebbero conosciuti proprio in quell’occasione. Daniela ha infatti condotto Hot Factor e X Factor. Daniele, invece, insieme al suo socio Orang3, findanzato di Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, ha fatto parte della squadra di lavoro con Emma Marrone.

LE PROVE DELLA CONOSCENZA TRA DANIELA COLLU E DANIELE MUNGAI – Sui social, stando a quanto riporta Very Inutil People, ci sarebbe degli importanti indizi che testimoniano una presunta conoscenza dei due. Innanzitutto i due hanno postato la stessa foto nelle rispettive Ig stories.

Daniela, inoltre, ha dichiarato di non saper suonare la chitarra, ma di averla in casa perché qualcuno, o meglio una persona in particolare, la suonerebbe. E’ noto che Frenetik la sappia suonare bene, poiché è un abile musicista.

La Collu ha inoltre risposto in modo ironico a chi le ha chiesto se stesse frequentando Gaia Gozzi. Lei ha quindi postato direttamente la foto della ragazza. Probabilmente le due hanno fatto amicizia in quanto sono rispettive compagne dei soci Orang3 e Frenetik. Per vedere le prove della loro relazione clicca qui.