X-Factor: Emma Marrone farà parte della giuria?

Una nuova edizione di X-Factor sta per cominciare! Qualcosa si sta muovendo e ci si sta organizzando per creare una nuova edizione che andrà in onda probabilmente nei prossimi mesi. Secondo alcune voci si sta già pensando a chi potrà condurre il programma e su alcuni presunti giudici.

EMMA MARRONE FARA’ PARTE DEI GIUDICI ?- Qualcuno ha pensato che Emma Marrone sbarcherà direttamente da Canale 5 a Rai 2 per far parte della giuria di X-Factor. In questo modo, però, non parteciperà quasi sicuramente al nuovo format ideato da Maria De Filippi, Amici Speciali. Ricordiamo che Emma Marrone è da sempre una pupilla della De Filippi. Per ora, comunque, non abbiamo notizie certe e la nota cantante non ha dichiarato nulla al riguardo.

EMMA MARRONE: GLI APPELLI PER LA SUA CATEGORIA – Emma in questo periodo è impegnata sui social a fare numerosi appelli per la sua categoria. I cantanti, infatti, in questo periodo di lockdown, insieme a molti altri artisti, stanno vivendo un periodo di grande difficoltà economica, oltre che di disagio nel non sapere quando potranno riprendere la loro amata attività.

X-FACTOR: ALTRI POSSIBILI GIUDICI – Si vocifera, poi, che anche Neffa potrebbe far parte dei possibili giudici. Anche per lui, però, non abbiamo certezze. Anche il noto cantante non ha annunciato nulla e non ci resta che attendere per scoprire se davvero lo vedremo tra i giudici. Il programma, molto probabilmente a causa del Coronavirus, potrebbe essere girato non più a Milano, ma a Roma.

X-FACTOR: I RAPPORTI CON SKY E I POSSIBILI CONDUTTORI – C’è chi ha dichiarato che Alessandro Cattelan sarà nuovamente il conduttore del talent show, ma non è ancora certo. Si vocifera, ancora una volta, che i produttori di X-Factor abbiamo instaurato dei rapporti con Sky e che abbia contattato anche Mika e Manuel Agnelli.