X-Factor, ex vincitrice del talent ora vive in un camper

Natalia Beatrice Giannitrapani, ex vincitrice del talent X-Factor, si è raccontata attraverso le pagine del settimanale DiPiù. L’artista vinse il programma nel 2010, quando il programma faceva ancora parte del palinsesto Rai. Natalia, in arte Nathalie, ha raccontato come sta vivendo oggi la sua vita.

Vita in camper

Oggi la 42enne conduce una vita molto particolare perché viaggia e vive in un camper. La decisione è arrivata nel 2019 per consentire a sé stessa di continuare ad essere creativa ma anche a causa del Covid-19. “Stare sempre in viaggio mi aiuta a essere felice. Adoro il fatto di potermi spostare ogni volta che voglio, scoprendo ogni giorno un nuovo posto. Il camper è la mia dimensione ideale” ha spiegato la cantante.

Sogni nel cassetto

Nonostante le difficoltà, la donna ha comunque realizzato il suo sogno: infatti, il camper è diventato anche uno studio di registrazione dal giugno 2021. Dopo aver partecipato e vinto X-Factor, la cantante si è mantenuta grazie proprio alla sua musica.

Inoltre, Nathalie ha tenuto anche alcune lezioni all’Università Luiss di Roma. In questo periodo, la 42enne ha partecipato come giurato al muro di All Together Now, programma musicale condotto da Michelle Hunziker.

Infine, la cantante potrebbe anche tornare a Sanremo. L’ultima volta partecipò nel 2011 con il brano Vivo sospesa, classificandosi al settimo posto.